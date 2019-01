To był HIT Internetu! Zamieścił na Twitterze zwykłe zdjęcie z warszawskiego Metra. Amerykanie zachwyceni! Zobacz co się im tak spodobało [FOTO]

Na Twitterze zagrzmiało. Amerykański dziennikarz zamieścił zwykłe zdjęcie z warszawskiego Metra. Napisał: To jest metro w Polsce… zauważyliście coś? Jak się okazało internauci za oceanem i z Europy Zachodniej zauważyli bardzo dużo.

Ciekawa dyskusja wywiązała się na twitterowym koncie Alt Right Report. Poszło o zdjęcie z metra w Warszawie – obrazek dla nas banalny i niewzbudzający żadnych emocji.

Jednak zachodni fani profilu od razu wychwycili różnicę. W Polsce przejażdżka metrem to bezpieczny sposób na przemieszczenie się, na zachodzie już nie koniecznie.

This is the metro in Poland…notice anything? pic.twitter.com/pMAFQi7fSf

— Alt Report (@AltRight_Report) May 11, 2017