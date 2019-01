To jest wojna! Facebook usuwa profil Dziennika Narodowego

„Walka z nieautentycznymi działaniami na Facebooku w Polsce” to oficjalny powód usunięcia fanpage portalu Dziennik Narodowy. Administracja Facebooka po raz kolejny idzie na wojnę z prawicowymi polskimi mediami.

„Są to działania wymierzone konkretnie we mnie, w Dziennik Narodowy czyli legalnie działające medium prasowe. Fanpejdż Dziennika, który miał 211 tysięcy fanów oraz inne fanpejdże o zupełnie innej tematyce, a których byłem administratorem, zostały zablokowane. Facebook tłumaczy to “nieautentycznymi działaniami”, które skierowane zostały – co należy podkreślić – nie na szerszą skalę, a jedynie wobec mnie. A chcę uświadomić, że jestem jednym z 3 administratorów fanpejdżu Marszu Niepodległości. Jest to więc zwyczajnie szykana polityczna i kolejne działanie podejmowane przez ośrodki polityczne w stosunku do narodowców i organizacji narodowych” – komentował zajście rysownik satyryczny Jerzy Wasiukiewicz, który związany jest z zablokowanym portalem.

Jednym z argumentów, które przyjęła administracja facebooka jako wyznacznik do tego, aby usunąć konto było „łączenie fanpage”, czyli jak możemy domniemywać udostępnianie treści na różnych stronach o różnej tematyce. Jest to oczywiście działanie w pełni zgodne z regulaminem, wykorzystywane przez wszystkie serwisy, w tym również lewicowe.

„Wszystkie te działania były zgodne z zasadami, ponieważ Facebook każde takie łączenie musiał zaakceptować. Nikt przecież nie włamywał się do Facebooka i nie dokonał żadnego przestępstwa, które Facebook teraz “wykrył”. Każde działanie Facebook musiał zatwierdzić. Bywało, że nie akceptował i wtedy takie czynności nie były zatwierdzane” – podkreślił Wasiukiewicz.

Portal Dziennik Narodowy jest oficjalnie zarejestrowanym w Polsce tytułem prasowym. Działa od kwietnia 2016 roku, działając w pełni legalnie na rynku medialnym.

Oburzenie faktem usunięcia profilu z największego serwisu społecznościowego nie kryje również Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

„Żyjemy autentycznie w jakimś bantustanie, bo państwo polskie powinno mieć pieczę i przywrócić swoją jurysdykcję na terenie Polski. Nie może być tak, że ludzie ciężko pracują by tworzyć i promować coś i by coś. Gdzie jest państwo polskie, gdzie jest ustawa mająca to regulować?” – podkreślił Bąkiewicz.

Źródło: DziennikNarodowy.pl / Wolnosc24.pl