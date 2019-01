TVP w walce z „antysemityzmem”. Dopatrzyli się stereotypów o Żydach i zawiesili autorkę animacji. Ostre komentarze polityków i publicystów [VIDEO]

„Wobec osób odpowiedzialnych za incydent w ostatnim programie „Minęła 20″ zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje” – napisał na twitterze Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W audycji „Dobranocka” Barbary Pieli władze TVP doszukały się antysemickich stereotypów np. banknotu z wizerunkiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i gwiazdą Dawida.

To, że na najnowszą animację Pieli oburzają się lewackie portale kompletnie nas nie dziwi. Gazeta Wyborcza czy OKO.press bije na alarm i zwyzywa „od najgorszych” twórcę animacji. Negatywne podejście do WOŚP, Jerzego Owsiaka i byłej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz to prawdziwa kompilacja „świetości lewicy”.

Zdecydowanie bardziej dziwi nas decyzja władz TVP, które postanowiły zawiesić wydawcę programu i nałożyć konsekwencje, jak rozumiemy oznacza to wyrzucenie z pracy, osoby które związane były z przedstawioną „Dobranocką”.

„Kierownictwo anteny nie będzie tolerować błędów, które godzą w dobre imię Telewizji Polskiej, narażając ją na straty wizerunkowe i przynosząc jej ujmę” – napisał Jarosław Olechowski.

Co najbardziej zabolało przeciwników „szerzącego się antysemityzmu”? Najwięcej negatywnych komentarzy po prawej stronie dotyczyło wizerunku śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego twarz widnieje na banknocie widocznym w kilku kadrach. Oprócz twarzy byłego prezydenta widnieje tam również symbol gwiazdy Dawida.

„Banknot, który leżał na stole w animacji jest jednym bardzo wielu banknotów (mam ich całe pudło) Ten banknot ma 2 cm, nie sposób dojrzeć gołym okiem, co na nim dokładnie jest. Żadne skojarzenia nie były celowe, przepraszam, jeśli coś takiego nieświadomie zasugerowałam” – napisała na twitterze autorka animacji jednak to nie zakończyło sprawy.

Banknot, który leżał na stole w animacji jest jednym bardzo wielu banknotów (mam ich całe pudło) Ten banknot ma 2 cm, nie sposób dojrzeć gołym okiem, co na nim dokładnie jest. Żadne skojarzenia nie były celowe, przepraszam, jeśli coś takiego nieświadomie zasugerowałam. pic.twitter.com/9CsidVqleV — Barbara Piela (@baspiela) 11 stycznia 2019

A Wy jak myślicie, czy faktycznie animacja Barbary Pieli powinna wywołać, aż takie oburzenie? Czy władze TVP postąpiły pochopnie i dały się ponieść lewackiemu tonowi? A może „ktoś wyżej” zadecydował, że takie treści nie powinny pojawiać się w telewizji publicznej?

Źródło: Twitter.com/baspiela / Wolnosc24.pl