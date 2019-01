Wałęsa znów odlatuje! Nagroda Nobla z ekonomii „prawie” pewna! „Kanclerz Schroeder się na mnie wkurzył z zazdrości” [VIDEO]

Lech Wałęsa to już nie jest postać, to prawdziwy stan umysłu. Były prezydent co chwilę odpala „kolejną petardę” ze swoich wspomnień, w których o dziwo, zawsze występuje jako geniusz polityczny. Tym razem zaskoczył gości w trakcie spotkania w Chełmnie.

„Miałem kiedyś taką rozmowę z kanclerzem Schröderem. Cały świat był, telewizja, słuchano nas” – wspomina Lech Wałęsa i oczywiście sam ten fakt nie robi na nikim żadnego wrażenia. Ważna jest jednak dalsza część wypowiedzi, w której to polityk pokazuje swoją ogromną inteligencję i logiczne myślenie.

„Dobrze mi szło, brawo dostawałem, ale kanclerzowi gorzej szło, i się na mnie wkurzył trochę, z zazdrości” – stwierdził były prezydent.

L.Wałęsa: Miałem kiedyś taką rozmowę z kanclerzem Schröderem. Cały świat był, telewizja, słuchano nas. Dobrze mi szło, brawo dostawałem, ale kanclerzowi gorzej szło, i się na mnie wkurzył trochę, z zazdrości. #Chełmno. pic.twitter.com/Ebxioi8qBN — Waldemar Kowal (@waldemar_kowal) January 10, 2019

Trzeba podkreślić, że sposób, w jaki budowane są myśli laureata nagrody Nobla zasługuje na ogromne wyróżnienie. Składnia jaką się posługuje wytycza zupełnie nowe kierunki w języku polskim i powinna na stałe zostać wpisana do podręczników, aby potomni mogli na jej podstawie tworzyć kolejne wypowiedzi.

To jednak nie wszystko. Równie ważny jest teoria ekonomiczna, którą przedstawia polityk, a dokładniej koncepcja rozruszania polskiej gospodarki za pomocą kapitału Niemieckiego.

„Panie Pan ładnie mówisz, ale Niemiec musi dokładać do Polaka, do Węgra, do Czecha… Kiepski interes dla Niemca. A ja mówię. Panie Kanclerzu – Pan znowu wpadł […] bo czym bardziej Pan da lewą ręką 100 euro, tam Pan patrzy na co Pan daje, bo Pan prawą odbiera 500. I ja się rozwijam i Pan się rozwija, a jak Pan nie da, to ja nie będę płacił podatków do Unii bo nie mam za co” – mówił Wałęsa.

Osobiście sugerujemy, aby prezydent Lech Wałęsa został zgłoszony do nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Jednocześnie prosimy czytelników o uszanowanie naszej decyzji, iż nie skomentujemy tejże koncepcji ze względu na naszą zbyt małą wiedzę w porównaniu z byłym prezydentem.

Źródło: Twitter.com/waldemar_kowal / Wolnosc24.pl