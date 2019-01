Wielki Meczet w Mekce zaatakowany przez chmary szarańczy. Szokujący film [wideo]

Meczet ulokowany w Mekce, najświętsze miejsce dla wyznawców islamu, zmaga się z plagą szarańczy. Władze wysyłają zespoły sprzątające w celu wytępienia owadów dla „bezpieczeństwa i wygody gości domu Bożego”.

Od początku tego tygodnia, Mekka zmaga się z rojem szarańczy, która utrudnia życie mieszkańców. Owady pojawiły się również w najważniejszym miejscu dla wyznawców islamu, Świętym Meczecie. Władze natychmiast podjęły decyzję o dezynsekcji miejsca.

Signs Of The Times? A Plague Of Locusts Hits Mecca And Earth’s Magnetic Pole Is Experiencing A “Sudden Shift” https://t.co/wciA5dwcF8 pic.twitter.com/yGJfPfXjXl

— Karl E (@therussophile) January 12, 2019