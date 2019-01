Wiemy, co ma przykryć afera z dzikami. Ziobro oszalał! Ta ustawa PiS zlikwiduje własność prywatną w Polsce

Od kilku dni zastanawialiśmy się, cóż takiego jest przyjmowane przez miłościwie nas opodatkowujący rząd, co musiało zostać przykryte aferą z odstrzałem dzików. Aferą o której chętnie mówi opozycja parlamentarna, przysługując się tym samym obozowi rządzącemu, poprzez milczenia na naprawdę istotne tematy.

Jeżeli Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość czymś się różnią, to poziomem łajdactwa i łupienia Polaków. W samym ochoczym nakładaniu nowych podatków i ograniczaniu wolności gospodarczej nie różnią się niczym. Nic więc dziwnego, że w tej sprawie PO nie protestuje tak ochoczo, jak w sprawie dzików.

Dwa dni temu rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności zbiorowej podmiotów zbiorowych. Ustawa ta nazywana jest „mieczem na przedsiębiorców”, niektórzy posuwają się nawet do stwierdzeń, że ta ustawa przyczyni się do praktycznej likwidacji własności prywatnej w Polsce.

Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, na czele którego stoi obecnie Zbigniew Ziobro. Obecnie rządowy projekt ustawy będzie procedowany przez Sejm. Jakie są najważniejsze zmiany, które wprowadza nowa ustawa?

Warto zwrócić uwagę na kilka punktów ustawy.

Art. 5.1. Podmiot zbiorowy odpowiada za czyn zabroniony, którego znamiona zostały wyczerpane przez działanie lub zaniechanie pozostające bezpośrednio w związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością.

Roman Giertych wskazuje natomiast, że projekt przewiduje konfiskatę majątku przedsiębiorcy za każde naruszenie prawa przez podmiot zbiorowy np. spółkę. Do wykazania naruszenia prawa nie jest wymagane skazanie kogokolwiek za przestępstwo.

Art. 7 Wobec podmiotu zbiorowego sąd orzeka karę pieniężną w wysokości… W tym przypadku przewidziano zwiększenie maksymalnego wymiaru kary dla firmy z 5 milionów złotych do aż 30 milionów złotych. Co więcej minimalna kara będzie wynosić 30 tysięcy złotych, czyli WIĘCEJ niż NAJWYŻSZA dotychczas zasądzona kara!

Art. 9 Konfiskatę orzeka sąd na wniosek prokuratora również w tym przypadku, gdy przedsiębiorca uzyskał nieświadomie korzyść majątkową z przestępczego działania innego podmiotu.

Kolejne kontrowersje budzi także brzmienie artykułu 12 rzeczonej ustawy, zgodnie z którym pracownicy, którzy doniosą na swoją firmę mogą liczyć na korzyść majątkową. Pracownicy donoszący na swoich pracowników podlegają ochronie przed zwolnieniem i prawem do odszkodowania OD FIRMY w wysokości do miliona złotych.

– Lex retro non agit (prawo nie działa wstecz – red.) – to podstawowa zasada prawa rzymskiego, którą PiS również ma w głębokim poważaniu. Zgodnie z art. 30 nowej ustawy przepisy będą mogły obejmować przestępstwa popełnione przed jej wejściem w życie, maksymalnie do 10 lat wstecz.

Źródło: Facebook/RomanGiertych/orka.sejm.gov.pl/Bezprawnik/NCzas