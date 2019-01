Znowu uczą nas demokracji! Międzynarodowy ranking uderza w Polskę. Nasz poziom demokracji na równi z Indiami, Jamajką czy Timorem Wschodnim

„Demokracja wadliwa” tak dziennikarze tygodnika „The Economist” oceniają Polskę w najnowszym rankingu Democracy Index. Gorzej w Europie jest tylko na Węgrzech i w Rumunii.

165 krajów świata uszeregowanych pod względem poziomu demokracji, tak wygląda ranking opracowany przez specjalny zespół badawczy Economist Intelligence Unit. Tabela powstaje na podstawie blisko 60 pytań pogrupowanych w kategorie takie jak: proces wyborczy, pluralizm, prawa obywatelskie, funkcjonowanie administracji publicznej, zaangażowanie polityczne oraz kultura polityczna.

Na podstawie odpowiedzi kraje dzielone są na 4 podstawowe grupy: demokracje pełne, demokracje wadliwe, systemy hybrydowe i reżimy autorytarne.

Jak w zestawieniu wygląda Polska? W 2018 roku, według „The Economist” uzyskaliśmy ocenę 6,67 punktów na 10 możliwych. To wynik bardzo podobny do rankingu z 2017 roku, wówczas również przydzielono nas do grupy krajów o „demokracji wadliwej”.

Oprócz nas, spośród krajów Europy „wadliwą demokrację” posiadają także: Grecja, Portugalia, Włochy i Francja. Punktowo zaś, gorzej od Polski wypadły dwa kraje tj. Węgry i Rumunia.

Liderem w zestawieniu niezmiennie pozostaje Norwegia, która zdobyła 9,87 punktów. Najniżej zaś oceniany jest autorytarny system panujący w Korei Północnej, otrzymał on zaledwie 1,08 punktów.

Źródło: „The Economist” / Wolnosc24.pl