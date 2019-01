Dewianci nie ustają w promocji pedofilii. Powstał reportaż o 10-letnim chłopcu „hodowanym” na zboczeńca. Szokujące zdjęcia z nagim zmiennopłciowcem [WIDEO, FOTO]

Zachodnie media w coraz bardziej otwarty sposób próbują oswoić opinię publiczną z pedofilią. W grudniu amerykańskie stacje pokazywały reportaż o 10-letnim chłopcu tańczącym jako transwestyta w barach dla homoseksualistów. Teraz pismo Huck Magazine opisuje historię kolejnego zmiennopłciowego dziecka i robi mu zdjęcia z nagim transem.

10-letni chłopiec transwestyta z Kanady, Nemis Quinn Mélançon-Golden stał się bohaterem reportażu opublikowanego w piśmie Huck Magazine. Przedstawiany jest jako „child drag queen”, czyli „dziecięca królowa ciuszków”.

Dziecię jest podwójną królową, bo ktoś mu wymyślił obrzydliwy „pseudonim artystyczny „Queen Lactacia”,czyli „Królowa Laktacja”.

Autorem zdjęć i reportażu o nieszczęsnym dziecku jest niejaki Jonathan Frederick Turton, który pracuje m.in dla BBC i Discovery Channel.

Jedno ze zdjęć, które nie zostało jednak w piśmie opublikowane pokazuje chłopca z kompletnie nagim transem niejakim Violet Chachki zwycięzcą programu dla dewiantów „RuPaul’s Drag Race,”

Mamusia chłopca Jessica tłumaczy, że nigdy nie chciała „seksualizować” swego syna, ale uważa, że „nie ma prawa zabraniać chłopcu zakładania czegoś w czym czuje się piękny”.

Według niej to sam Nemis „powinien wybierać w jaki sposób chce wyrażać swą osobowość”.

Jak napisano w reportażu chłopiec jest już obrońcą praw LGBTVNTVP, czy czego tam. „Wybieraj miłość. Bądź dumny” – deklaruje dziecię na Instagramie. „Zwalcz patriarchat i bądź miły dla innych”.

Mamusia dewiantka już kilka lat temu zaplanował karierę dla swego syna. W 2017 roku występował on w programie z kolejną królową szmatek niejakim Bianca Del Rio, która klęła jak pijany szewc rzucając na lewo i w prawo „ku..a” „pier..ić” etc.

Reportaż o chłopcu to kolejny w ciągu miesiąca przykład na to jak media głównego nurtu zaczynają promować pedofilię. W grudniu amerykańska stacja należąca do koncernu NBC Universal News Group stacja opublikowała Tweet z nagraniem promującym chłopca dającego erotyczne występy w nowojorskim klubie dla homoseksualistów.

Desmond Napoles przedstawiany jako „Desmond Nieziemski” w mocnym, wyzywającym makijażu, w jaskrawych damskich łaszkach tańczy dla homoseksualistów w klubie „3 Dollar Bill” na Brooklynie. a zboczeńcy rzucają mu pieniądze.

This 11-year-old drag kid is using his voice to encourage LGBTQ youth to be themselves: https://t.co/wr3c9Fim7N pic.twitter.com/CAXgiPODJV

— CNBC (@CNBC) December 22, 2018