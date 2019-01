„Dlatego właśnie zginął Adamowicz!” Dramatyczny film z Gdańska. [WIDEO]

Atak na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przeprowadził mężczyzna, który podczas odliczania do „Światełka do nieba” o godz. 20.00 wtargnął na scenę. Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz – mówił po ataku przez mikrofon.

Na nagraniu widać, jak przez scenę przebiega mężczyzna, podbiega do Pawła Adamowicza i uderza go. Później, chodząc po scenie, podnosi w górę ręce w geście zwycięstwa, ponownie podchodzi do Adamowicza i zabiera mikrofon.

„Halo, halo. Nazywam się Stefan (Miłosz?), siedziałem niewinnie w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz” – krzyczał ze sceny, zanim obezwładnili go ochroniarze – wynika z filmów, które zarejestrowały zdarzenie.

– Nazywam się Stefan Miłosz, siedziałem niewinny w więzieniu. PO mnie tam władowała.

PILNE❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️

Adamowicz zaatakowany nożem na scenie podczas WOŚP Gdańsk.

– Nazywam się Stefan Miłosz, siedziałem niewinny w więzieniu. PO mnie tam władowała. pic.twitter.com/H2WeusCyTF — PikuśPOL 🇵🇱 ‏ (@pikus_pol) January 13, 2019

Napastnikiem, który ugodził prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jest 27-letni mieszkaniec Gdańska, w przeszłości karany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu – poinformowała PAP rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, asp. Karina Kamińska.

Sprawca ataku na prezydenta Gdańska jest teraz przesłuchiwany przez policjantów.

Kamińska dodała, że do ataku doszło około godz. 20 na scenie podczas wieczornej imprezy WOŚP w centrum miasta.

„Sprawca dostał się w okolice sceny prawdopodobnie używając plakietki +media+. Został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany w ręce funkcjonariuszy policji” – wyjaśniła.

Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia związanego z atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Zareagowaliśmy natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia. Sprawca został zatrzymany, na chwilę obecną nic nie wskazuje, aby atak związany był z finałem WOŚP – napisała policja na Twitterze.

Prezydent Adamowicz jest operowany w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym – poinformował PAP zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak.

Jak się dowiedziała nieoficjalnie PAP ze źródła związanego z Urzędem Miasta Gdańska, stan zdrowia prezydenta miasta jest bardzo poważny. Adamowicz trafił do szpitala po tym, jak został zaatakowany w niedzielę wieczorem ostrym narzędziem na scenie w Gdańsku podczas „Światełka do nieba” WOŚP.

źródło: PAP, Twitter.com