Horror na Dolnym Śląsku. Matka dźgała nożem własną córkę. Bracia rzucili się na ratunek

Mieszkańcy gminy Lubań są w szoku. Uchodząca dotąd za osobę spokojną i przykładną matkę, Edyta Ł. usiłowała zamordować swoją 11-letnią córkę. Tragedii zapobiegli starsi bracia dziewczynki. Kobieta trafiła da aresztu na trzy miesiące. Prokuratora postawiła jej zarzut m.in. usiłowanie zabójstwa własnego dziecka.

Do napaści doszło w czwartkową noc. Edyta Ł. czekała aż jej 11-letnia córka zaśnie. Gdy upewniła się, że dziewczynka już śpi podeszła do jej łóżka, by następnie na oślep zadawać jej ciosy nożem.

Dziecko natychmiast się obudziło i zaczęło wzywać pomocy. 11 latka usiłowała zasłaniać się rękami otrzymując przy tym kilka ran. Na rozpaczliwe krzyki zareagowali starsi bracia ofiary, którzy przybiegli do pokoju i obezwładnili matkę.

Na miejsce wezwano policję. Prokurator zarzucił matce usiłowanie zabójstwa własnego dziecka, a także spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Dziewczynka ranna jest w rękę. W sobotę po południu sąd w Lubaniu aresztował Edytę Ł. na trzy miesiące.

Nie są jasne motywy działań Edyty Ł. Zostanie ona poddana badaniom psychiatrycznym.

źródło: fakt.pl