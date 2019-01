Lewacy chcą usunąć Rachonia z TVP. Metoda „na antysemitę”…

Fundacja Akcja Demokracja rozpoczęła akcję pt. „Odsunąć Michała Rachonia. Nie dla antysemityzmu w TVP”. Zdaje się jednak, że dziennikarz może spać spokojnie…

Już samo uzasadnienie tej akcji wywołuje uśmiech: „W wyemitowanym 10 stycznia programie Rachoń pokazał odcinek animacji „Plastusie”, która była pretekstem do ataku na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Owsiak przedstawiony został jako kukiełka nakręcana przez liczącą pieniądze Hannę Gronkiewicz-Waltz. Wśród banknotów jest 200-złotówka, na której można wypatrzeć gwiazdę Dawida, w miejscu, gdzie normalnie znajduje się trójkąt”. Zapewne nie chodzi więc jeszcze o to, że „atak” na Owsiaka nie jest jeszcze „antysemityzmem”, ale chodzi o owo „wypatrzenie” na 200-złotówce gwiazdy Dawida. Swoją drogą, gdyby tak było, to symbol państwa Izrael umieszczony na polskich banknotach raczej nie tyle by obrażał, co mógłby stanowić raczej dumę narodu tego narodu, który wydał przecież tylu bankierów.

Fundacja Akcja Demokracja – sponsorowana przez podmioty związane z Niemcami – rozpoczęła akcję pt. „Odsunąć Michała Rachonia”. Domagają się wyłączenia dziennikarza z prowadzenia programu "Minęła 20" w TVP Info — Prawa strona 🇵🇱 (@PrawyPopulista) January 13, 2019

Donos Akcji Demokracja jednak specjalnie nie dziwi. Powstała w 2015 roku Fundacja jest finansowana przez Europejską Fundację Klimatyczną (EFK), której szefem jest Caio Koch-Weser (b. minister w rządzie kanclerza Niemiec socjaldemokraty Schroedera (późniejszy najemnik Gazpromu). Koch-Weser podpisał poręczenie niemieckie kredytu Deutsche Banku dla Gazpromu na budowę Nord Streamu. Konto Akcji Demokracji w ostatnich latach zasilały zresztą także pieniądze pochodzące od innych niemieckich organizacji.

Akcja Demokracja „wypłaca” się spektakularnymi akcjami, które głownie uderzać mają w obecny rząd. Można tu przypomnieć „Łańcuch Światła” w „obronie” sądownictwa (kupowali m.in. słynne świeczki, choć na co dzień walczą także i o klimat). Fundowali billboardy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wspierali przyjmowanie do Polski uchodźców. Prowadzili akcje związane z COP24 w Katowicach, kampanię „11 Listopada bez nienawiści”, „obronę” rzecznika Bodnara, był też apel o „nadzór nad ONR”.

Prawdziwa esencja lewactwa, która jako „powiązane strony” poleca m.in.: „Koalicję Ateistyczną”, strony „My obywatele UE”, „Zielonych”, „Kampania przeciw Homofobii”, „KOD”, „Tok FM” i temu podobne. Wygląda na to, że Michał Rachoń może spać spokojnie, bo efektywność skrajnej lewicy w obecnym układzie władzy jest raczej znikoma.