Liroy miażdży! „Unia Europejska zaczyna przypominać Związek Radziecki. To był Europejski Obszar Gospodarczy i do tego trzeba wrócić”

Piotr Liroy-Marzec, którego ugrupowanie Skuteczni startuje do wyborów uniparlamentarnych, ostro wypowiedział się o obecnej Unii Europejskiej. Zdaniem posła obecny kształt wspólnoty zaczyna przypominać Związek Radziecki.

Piotr Liroy-Marzec był gościem Polsat News, gdzie potwierdził, że będzie współtworzył antyunijną i propolską koalicję na wybory do Parlamentu Europejskiego. Ugrupowanie Skuteczni postuluje powrót do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i jest umiarkowanym skrzydłem koalicji.

Przypomnijmy, że w jej skład wchodzą obecnie cztery podmioty, obok partii Wolność i Ruchu Narodowego, należą do niej stowarzyszenia Pobudka oraz Skuteczni. W ostatnim czasie chęć dołączenia do koalicji wyraził Marek Jakubiak, który uzależnił to od zgody członków jego nowej partii.

W Polsat News Piotr Liroy-Marzec wypowiedział się na temat obecnego kształtu Unii Europejskiej. – Nie jestem antyeuropejczykiem, ale Unia zaczyna przypominać Związek Radziecki. Trzeba ją zreformować, kiedyś to był Europejski Obszar Gospodarczy, i do tego trzeba wrócić. Szeroka koalicja jest konieczna, by przełamać duopol PO-PiS – powiedział.