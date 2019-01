Pies Macrona nie wytrzymał przemówienia swojego pana. Nemo znowu narozrabiał…

Pies prezydenta Emmanuela Macrona Nemo wprowadził w zdumienie gości na uroczystym spotkaniu z okazji prezentacji tradycyjnego ciasta na święto Trzech Króli (Galette de Roi), kiedy to uśpił się znużony zbyt długą przemową swojego pana. Pochrapywanie psa szybko przerzuciło uwagę zgromadzonych z prezydenta na jego pupila.

Nie jest to pierwsza wpadka 4-letniego obecnie Nemo, który jest krzyżówką labradora i gryfona. Dwa lata temu pies wszedł na spotkanie prezydenta Macrona z trójką sekretarzy stanu jego rządu i… obsikał zabytkowy kominek gabinetu. Po chwili zażenowanego milczenia, goście wybuchnęli jednak śmiechem.

French President #EmmanuelMacron's pet dog, Nemo, is making waves online after accompanying his owner during a ceremony at the #ElyseePalace on Friday. https://t.co/cfKEOmeNdt pic.twitter.com/ygfUFf7cx9

