Posowieckie myśliwce Su-22 nadal w służbie. Armia dokupuje jeszcze uzbrojenie

Inspektorat Uzbrojenia ogłosił przetarg na dostawę bomb burzących dla posowieckich samolotów Su-22. W sumie chce kupić 60 sztuk tego uzbrojenia.

Zamówienie ma dotyczyć bomb burzących FAB-500SZN lub równoważnych dla samolotów myśliwsko-bombowych Su-22. Jak napisano w ogłoszeniu „Lotnicza bomba burząca FAB-500SZN wykorzystywana jest do bombardowania celi naziemnych przez samoloty Su-22. W jej skład wchodzą następujące części i urządzenia: część bojowa, zasobnik z układem spadochronowym, urządzenia inicjujące i mechanizm zapalnikowy AWU-551”. Bomby mają trafić do 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie.

Całkowita wartość zamówienia ma wynieść ponad 430 tys. euro. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy mający siedzibę w jednym z państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w państwie, z którym UE lub Polska zawarły umowę międzynarodową na realizowanie takich zamówień. Najważniejszym kryterium oceny ofert ma być cena, drugim kryterium – udzielona gwarancja.

Obecnie Polska ma jeszcze 18 samolotów Su-22. Po ostatnich remontach modernizacyjnych MON planuje utrzymać je w służbie do 2025 r. Pierwsze samoloty myśliwsko-bombowe Su-22 trafiły jeszcze do LWP w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XX w. W sumie zakupiliśmy od ZSRR ponad 100 takich maszyn, w tym 20 w wersji szkolno-bojowej. Samoloty Su-22 obecnie już nie spełniają wymagań współczesnego pola walki i służą głównie do szkolenia pilotów jako uzupełnienie dla 48 sztuk samolotów F-16.

W listopadzie ub. roku szef MON Mariusz Błaszczak polecił Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przyśpieszenie realizacji programu zakupu samolotu myśliwskiego nowej generacji.

Źródło: PAP