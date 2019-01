Świat na krawędzi wojny. Stany Zjednoczone rozważają opcję ataku militarnego na Iran

Według doniesień, jakie pojawiły się w niedzielnym wydaniu Wall Street Journal, Stany Zjednoczone rozważają opcje ataku militarnego na Iran.

Po ataku z użyciem moździerza na ambasadę USA w Bagdadzie, którego dokonała we wrześniu grupa powiązana z Iranem, amerykański doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, John Bolton, zwrócił się z prośbą do Pentagonu, by ten zapewnił wojsku możliwość dokonania działań odwetowych.

Wniosek, który mógłby doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji militarnej między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, miał podobno wzbudzić obawy w Pentagonie.

Przed dołączeniem do administracji Trumpa, Bolton wielokrotnie podkreślał, że USA powinny zaatakować Iran i wspierać dążenia do zmiany reżimu w tym kraju.

W zeszłym roku Trump pchnął sekretarza obrony Jim’a Mattisa do ataku na Syrię, aby ukarać prezydenta Bashara Assada za atak z użyciem broni chemicznej. Ostatecznie Trump zdecydował się na łagodniejsze działania, ale Mattis zrezygnował z powodu różnicy zdań na temat bezpieczeństwa.

Napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem stopniowo narasta od czasu objęcia prezydentury przez Donalda Trumpa.

źródło: jpost.com