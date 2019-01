Ufff! Maturzyści mogą odetchnąć. Władza studniówek nie odwoła, ale mało brakowało…

Gdyby głupota mogła fruwać, to wiele instytucji państwa po prostu, by odleciało. Okazuje się, że tegoroczne studniówki i ich organizacja stały pod mocnym znakiem zapytania, ze względu na… obowiązywanie RODO.

Jak informuje PAP: „RODO nie powinno stanowić przeszkody dla organizacji studniówki”. Taką opnę wyraził dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki. Jest to odpowiedź na „wątpliwości, jakie napływają do resortu ze szkół średnich”.

Właściwie to należałoby się cieszyć, bowiem „Zapytania kierowane do Ministerstwa Cyfryzacji ze strony uczniów i nauczycieli szkół średnich dotyczą z reguły stosowania przepisów RODO podczas organizacji studniówek przez placówki oświatowe i podmioty zewnętrzne’, co wg dyr. Kaweckiego, że „świadomość o stosowaniu przepisów wdrożonej w maju 2018 roku reformy prawa ochrony danych osobowych w Polsce jest coraz większa” (w końcu to podobno byt określa ową świadomość, więc wyjdzie na to, że niejaki Marks miał rację). Dodaje on jeszcze: „To miło, że uczniowie nawet przy wydarzeniach takich jak studniówka myślą jednak o ochronie prywatności”. Rzeczywiście tresura czyni postępy…

I jeszcze kawałek tej nowomowy: „Jeśli studniówkę organizuje natomiast szkoła, to realizuje ona tym samym cel, jakim jest budowanie pewnych postaw społecznych. Wówczas przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych znajdują zastosowanie, ale nie powinny one jednocześnie paraliżować organizacji studniówki”.

