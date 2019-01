Zrobili sobie z flagi UE wycieraczkę. Wolą żółte kolory od niebieskich [wideo]

W czasie protestów „żółtych kamizelek” w Paryżu na ulicach można było zobaczyć takie scenki jak ta poniżej:

Może to mówić więcej o nastrojach społecznych we Francji, niż niektóre analizy. Macron szuka antyeuropejczyków i populistów we Włoszech, na Węgrzech, czy w Polsce, a sam ma ich najwięcej u siebie w kraju. Swoją drogą takie nastroje nie wróżą najlepiej negocjacjom rządu z ruchem protestu, które mają się zacząć już 15 stycznia. Rząd wykluczył z debaty karę śmierci, aborcję, czy małżeństwa homoseksualne, ale chyba zapomniał o możliwości Frexitu…

źródło: twitter.com