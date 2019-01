Jurkowi Owsiakowi grozi odpowiedzialność za atak nożownika w Gdańsku! To on organizował imprezę

Kto odpowiada jako organizator za naruszenia zasad bezpieczeństwa jakie umożliwiły wczorajszy śmiertelny atak na prezydenta Gdańska? Wg polskiej ustawy o imprezach masowych odpowiedzialność dzieli się pomiędzy bezpośredniego organizatora i organ samorządu. W tym przypadku pomiędzy WOŚP a tym samym jej szefa Jurka Owsiaka oraz prezydenta Gdańska, który był ofiarą ataku.

Ustawa stanowi, że:

Art. 5. [Ogólna odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo]

1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

2. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:

1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;

2) ochrony porządku publicznego;

3) zabezpieczenia pod względem medycznym;

4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

3. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.

Stopień odpowiedzialności oraz skierowanie zarzutów do właściwych osób będą rozpoczętego śledztwa prokuratorskiego. Tymczasem internauci apelują do Jurka Owsiaka, by wykazał się odwagą cywilną i wziął na siebie odpowiedzialność, a nie uciekał z tonącego okrętu:

Odchodzi w cieniu tragedii nawet teraz nie potrafi się godnie zachować! pic.twitter.com/D68vNsFO53 — Paweł Senkowski 🇵🇱 (@pawel_senkowski) 14 stycznia 2019

