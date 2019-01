Morderca Adamowicza… chciał bić się z dzikiem w lesie. Przed napadami Stefan W. to był normalny chłopak?

Jeden z użytkowników Wykopu wyznał, że osobiście zna się ze Stefanem W., który dokonał udanego zamachu na Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.

– Wyjechał sobie na wakacje, na Wyspy Kanaryjskie, za zarobione pieniądze z napadów. Odsiedział kilka lat w więzieniu (jak sam mówi na nagraniu – pięć lat). Dostawałem sporo informacji od kolegów którzy korespondowali z nim oraz widywali się z nim, że w więzieniu dosłownie postradał zmysły. Był izolowany od reszty więźniów – napisał na wykop.pl użytkownik KomentarzZbedny.

– Przed napadami pamiętam go jako normalnego chłopa. Chodził na siłownie, graliśmy razem w tibie (ktoś tam z jego rodziny miał nieźle zarabiający serwer prywatny). Byłem z nim na manifestacji przeciwko ACTA, pamiętam jak mi opowiadał, że ma zamiar zmierzyć się z dzikiem w lesie (siłować się z nim czy coś) i wrzucić to na YouTube. Taki pozytywny wariat – wyznaje internauta.

Bliski Stefana W. uważają, że wymaga on „gruntownego przebadania psychiatrycznego”. Anna Pisarka-Umańska, gdańszczanka, kiedyś bliska znajoma rodziny Stefana W. powiedziała Onetowi, że także rodzina zamachowca przeżywa obecnie trudne chwile. Zamachowiec ma siedmioro rodzeństwa, zaś ich ojciec zginął potrącony przez samochód.

– Jako matka nie miała łatwo. Miała do wychowania ośmioro dzieci. Robiła wszystko, by zapewnić im normalny dom – powiedziała Pisarka-Umańska.

– Z tego co wiem, nie ukrywał się nawet z tym, co zrobił. Chwalił się, że napadał na banki. Ktoś na niego doniósł na policję. To pokazuje, że to człowiek, który lubi rozgłos, lubi być w blasku fleszy – dodała.

Wskazała również, że Stefan W. był trudnym dzieckiem. Jej zdaniem wymaga on badań psychiatrycznych. – To nie jest normalne, że po takim ataku człowiek się przedstawia, mówi, że właśnie kogoś zabił, nie ucieka i robi show – podkreśliła. – Moim zdaniem on sobie wymyślił to PO. Gdyby na scenie stał ktoś znany z innej formacji politycznej to równie dobrze i on mógłby zostać zaatakowany, a sprawca mógłby wykrzykiwać coś pod adresem np. Prawa i Sprawiedliwości. Chodziło wyłącznie o zwrócenie uwagi – podsumowała Anna Pisarka-Umańska.

Źródła: wykop.pl/onet.pl