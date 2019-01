PILNE! Sprawca ataku na prezydenta Adamowicza miał stwierdzone schorzenia natury psychiatrycznej

Komendant wojewódzki w Gdańsku poinformował mnie, że sprawca ataku na prezydenta Adamowicza miał stwierdzone schorzenia natury psychiatrycznej – poinformował w poniedziałek wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

„W Polsce takie przypadki nie zdarzały się i nigdy się nie powinny zdarzać” – powiedział Zieliński, komentując niedzielny atak na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas „Światełka do nieba” w ramach 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

„Takich szaleńców może wśród nas się trochę pojawić, ludzi niezrównoważonych. Z tego co już wiemy, to właśnie ten przypadek też jest taki. Sprawca odsiadywał wyrok, odsiedział karę mu wymierzoną. (…) Z tego co poinformował mnie dzisiaj komendant wojewódzki policji w Gdańsku wynika, że także miał stwierdzone schorzenia natury psychiatrycznej, więc to naprawdę wszystko oznacza, że powinniśmy być szczególnie ostrożni wobec ludzi, którzy mogą w sposób nieodpowiedzialny zachować się wobec kogokolwiek z nas” – powiedział Zieliński.

Wiceszef MSWiA apelował, by „tej sprawy nie upolityczniać, nie ferować ocen i wyroków”. (PAP)