Rajskie wakacje Barbary Kurdej-Szatan. Nie zgadniecie, kogo tam spotkała…

Ale historia! Na sylwestrowym koncercie w Zakopanem Sławomir i Barbara Kurdej-Szatan nie bardzo mieli okazje porozmawiać. Okazało się, że co się odwlecze, to nie uciecze, choćby było to na końcu świata. Aktorka i piosenkarz. spotkała się na… Malediwach. Okazało się, że obie rodziny wybrały te egotyczne wyspy na zimowe wakacje.

Polscy celebryci często uciekają przed zimą do ciepłych krajów. W tym roku jednym z najmodniejszych kierunków, które wybierają gwiazdy są wyspy położone na Oceanie Indyjskim – Malediwy. Tam też na zasłużony odpoczynek wybrała się Barbara-Kurdej-Szatan z rodziną. Jak się okazało podobny pomysł na regenerację sił po intensywnym roku pracy na scenie mieli również Sławomir i jego żona Kajra. Ku obustronnemu zaskoczeniu artystyczne pary wpadły na siebie w tym egzotycznym miejscu. Postanowili nawet uwiecznić tę niecodzienną chwilę i zdjęcie ze spotkania obiegło internet.

„To dopiero jest hit!!! Spotkanie roku. Z Zakopca nam zwiali, to na końcu świata pod palemką świętowaliśmy” – napisała gwiazda „M jak Miłość” pod zdjęciem na Instagramie.

źródło: SuperExpress