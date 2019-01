Trump grozi Turcji katastrofą. „Stany Zjednoczone zdewastują Turcję ekonomicznie, jeśli zaatakuje…”

Donald Trump ostrzegł w niedzielę Turcję przed katastrofą gospodarczą w przypadku ataku tureckiej armii na Kurdów po wycofaniu wojsk amerykańskich z Syrii. Prezydent USA wezwał jednocześnie syryjskich Kurdów, aby nie „prowokowali” Ankary.

Prezydent Donald Trump nie ujawnił jakiego rodzaju działania miałyby spowodować gospodarczą katastrofę Turcji. Prawdopodobnie chodzi sankcje ze strony USA.

„Stany Zjednoczone zdewastują Turcję ekonomicznie, jeśli zaatakuje ona Kurdów” – napisał na Twitterze Donald Trump.

„Rosja, Iran i Syria są największymi beneficjentami długotrwałej walki USA z Państwem Islamskim, my też na tym korzystamy, ale teraz jest czas, aby naszych żołnierzy sprowadzić do domu. Stop wojnom bez końca” – dodał amerykański prezydent.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 stycznia 2019