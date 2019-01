Borusewicz odleciał w ramach walki z nienawiścią po zasztyletowaniu Adamowicza: „To był mord polityczny, do którego doprowadziła atmosfera szczucia, nagonki, prowadzonej m.in. przez TVP”

Politycy PO sugerują, że mord popełniony na Pawle Adamowiczu przez nożownika to zbrodnia polityczna. Wicemarszałek senatu z PO nic nie sugeruje. On mówi wprost „to był mord polityczny”. Na antenie Polsat News w „Wydarzeniach i Opiniach” wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz odniósł się do tragicznej śmierci prezydenta Gdańska. Powiedział, że zabójstwo Pawła Adamowicza było „mordem politycznym”, spowodowanym nagonką i szczuciem, m.in. przez TVP.

– Kiedy on był bezpardonowo atakowany, jego rodzina była atakowana, prokurator minister Ziobro ponowił sprawę dotyczącą pomyłki w oświadczeniu majątkowym. Rok temu na Westerplatte jeden z ważnych ministrów obecnego rządu pytał Adamowicza, czy nie ma paszportu niemieckiego – wyliczał Borusewicz.

– To była naprawdę sytuacja, która doprowadziła do tego mordu politycznego, bo to dla mnie jest oczywiste, że to jest mord polityczny, dokonany na polityku w czasie imprezy publicznej, masowej. Morderca jego tylko zaatakował, czyli miał jasno obrany cel i mówił zresztą dlaczego – wyjaśniał.

– Twierdził, że Platforma go zniszczyła, czy Platforma go wsadziła do więzienia. Oczywiście Adamowicz nie był w Platformie już w tej chwili, ale był związany z tym ugrupowaniem – zaznaczył.

– Do tego mordu politycznego doprowadziła ta atmosfera: atmosfera szczucia, atmosfera nagonki, w której brały także udział publiczne media, szczególnie publiczna telewizja – i ta warszawska i ta lokalna. Ja sądziłem, że będą jakieś napaści słowne, werbalne, ale to… – mówił na antenie Polsat News Borusewicz.

#Borusewicz: To był mord polityczny. Do tego mordu polityczne doprowadziła atmosfera szczucia, atmosfera nagonki w której brała udział TVP, ja sądziłem, że to będą napaści słowne, werbalne… 🤦‍♂️ pic.twitter.com/h1PuC6LD1X — Waldemar Kowal (@waldemar_kowal) January 14, 2019

Marszałek Borusewicz najwyraźniej nie jest w stanie strawić strasznej, ale jednak trywialnej prawdy: Adamowicz padł ofiarą nie polityki a szaleństwa.

