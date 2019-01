Gender zawładnęło umysłami Wyspiarzy! Brytyjskie szpitale przyjmują na żeńskie oddziały osoby, które „mogą być biologicznie lub prawnie mężczyznami”

Mężczyźni, którzy uznają się za kobiety, mogą trafić na żeńskie oddziały w brytyjskich szpitalach. Nie muszą przechodzić nawet „procedury zmiany płci”. Wystarczy ustna deklaracja!

Absurdalne zasady dyktowane przez ideologię gender dotarły już do szpitali. Wygląda na to, że w Wielkiej Brytanii zakaz mieszania się płci w oddziałach szpitalnych odchodzi już do lamusa.

Jedna z placówek wymaga, by personel skonsultował się z transgenderowym pacjentem, nawet w przypadku, gdy kobieta-ofiara przemocy seksualnej sprzeciwia się dzieleniu pomieszczeń z osobami, które „mogą być biologicznie lub prawnie mężczyznami”.

Jedna z brytyjskich pielęgniarek przyznała, że zachowanie seksualne „transseksualnej kobiety” na jednym z żeńskich oddziałów wprawiło w zakłopotanie innych pacjentów – podało Daily Mail.

Już w grudniu 2012 roku podczas spotkania z kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu papież Benedykt XVI podkreślił, że „męskość i żeńskość kwestionowane są jako wzajemnie dopełniające się formy osoby ludzkiej, będącej wynikiem stworzenia. […] Tam, gdzie wolność działania staje się wolnością czynienia siebie samego, nieuchronnie dochodzi do zanegowania Stwórcy, a przez to ostatecznie dochodzi także do poniżenia człowieka w samej istocie jego bytu, jako stworzenia Bożego, jako obrazu Boga”.

Źródło: PCh24.pl