Lewacki bełkot w spocie Gillette. Internauci w szoku: „Co za rasizm!” Klienci się wykruszają [VIDEO]

Firma Procter & Gamble, właściciel marki Gillette, ogłosiła nową kampanię „The best men can be”, nawiązującą do hasła marki – „The best men can get”. Ma ona być odpowiedzią na ruch „Me Too” i promować „pozytywną męskość”. Firma zadeklarowała, że będzie przekazywać milion dolarów rocznie na organizacje feministyczne, które będą uczyć mężczyzn, jak żyć.

Spot ma zachęcić mężczyzn, żeby motywując się nawzajem, stawali się najlepszą wersją siebie. Film ma nakłaniać do reagowania w sytuacjach, gdy inni mężczyźni zachowują się w niewłaściwy sposób w stosunku do kobiet.

Jednak producenci zrobili to w tak nieudolny sposób, że w mediach społecznościowych rozlało się morze krytyki. Wielu mężczyzn, ale także kobiety, nawołują do bojkotu produktów tej marki.

„Jak myślicie ludziska? Kto kupuje wasze produkty? Głównie mężczyźni!”, „Nigdy już nie kupię waszego gówna. Wielkie brawa!”, „Co za obrzydliwe, okropne i niedokładne przedstawienie mężczyzn. Liczcie się z tym, że stracicie klienta na stałe”, „Nie kupię już waszych produktów nigdy. Jesteście wrogami!”, „Wygląda na to, że nie kupuję więcej produktów Gillette. A jeśli już czegoś ten kraj potrzebuje, to trochę więcej męskości”, „Właśnie straciliście dziesiątki milionów dolarów na całym świecie, a także mnie, dożywotniego klienta. Nie robię interesów z seksistami” – pisali Internauci.

W filmie da się wyczuć rasistowski ton, ponieważ większość postaci pozytywnych, to czarnoskórzy mężczyźni, którzy bronią kobiet przed molestowaniem ze strony białych.

Źródła: YouTube/czerwonapigulka.pl