Makabryczne odkrycie w Gliwicach. Para odnaleziona w hotelowym jacuzzi. Przedawkowali viagrę?

Makabrycznego odkrycia dokonali pracownicy jednego z renomowanych hoteli w Gliwicach. W pokojowym jacuzzi odnaleziono ciała 34-letniej kobiety i 39-letniego mężczyzny. Co wydarzyło się w hotelowym pokoju?

O sprawie nie wiadomo zbyt wiele, ponieważ funkcjonariusze ją badający nie chcą udzielać publicznych informacji. Pewnym jest, że pracownicy odkryli zwłoki 12 stycznia w godzinach popołudniowych. Lokalne media podają, że obydwie osoby znajdowały się w jacuzzi.

Prokurator oraz policjanci dokonali czynności dochodzeniowych, z których wynika, że do śmierci na pewno nie przyczyniły się osoby trzecie. Nieoficjalnie pojawiła się informacja o odnalezionej dużej ilości butelek po alkoholu oraz niebieskich tabletkach na potencję. Na ciele nie było żadnych obrażeń czy też zasinień co wskazywałoby na fakt, że nie podszło do walki pomiędzy kobietą i mężczyzną.

Według wstępnych wyników śledztwa, które udostępniono mediom, 30-latkowie byli parą od kilku miesięcy. Wielokrotnie spędzali weekendy w luksusowych hotelach. W tym przypadku zarezerwowali sobie wyłącznie jedną noc. Obsługa zareagowała w związku z brakiem wymeldowania z hotelu.

Obecnie prokuratura prowadzi czynności, które mają wyjaśnić okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Źródło: Fakt.pl / NCzas.com