Max Kolonko: Przywróćmy karę śmierci dla morderców! Podpisz petycję do Prezydenta Andrzeja Dudy

Po śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Mariusz Max Kolonko prezentuje petycję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dziennikarz chce przywrócenia kary śmierci w naszym kraju.

Po takich przypadkach jak ten w Gdańsku nikt nie ma wątpliwości. Stefan W. z pełną premedytacją działał, by zamordować Pawła Adomowicza, i to mu się udało. Nie ma wątpliwości, co do zamiaru i winy, nie byłoby też wątpliwości do zastosowania kary najwyższej, gdyby tylko obowiązywała ona w Polsce.

– 2019 Gdańsk – Morderstwo prezydenta miasta, Pawła Adamowicza, 2016 brutalne zabójstwo Kasi, tłumaczki języka włoskiego przez Kajetana Poznanskiego. 2010 Łódź – Morderstwo Marka Rosiaka – napisał Max Kolonko.

– My, którzy Mówimy Jak Jest żądamy natychmiastowego przywrócenia w Polsce kary śmierci – czytamy na stronie petycji. Możecie ją podpisać pod tym LINKIEM.