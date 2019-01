NIEOFICJALNIE: Jacek Kurski wyleci z TVP. Prezes Kaczyński przekonany do jego dymisji

Po ostatnich zawirowaniach wokół TVP oberwała już Basia Piela, która rzekomo reprezentowała „antysemityzm”, zawieszony został też Michał Rachoń. Teraz konsekwencje mogą być wyciągnięte także wobec Jacka Kurskiego.

Czy reżymowa telewizja skończy wreszcie z toporną propagandą? Okazuje się, że prezes Kaczyński ma dość i Jacek Kurski może zostać zdymisjonowany. W ramach „pocieszenia” mógłby startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

To jak na razie nieoficjalne informacje. Jarosław Kaczyński ma być przekonany do zdymisjonowania Jacka Kurskiego. – Namawiają go sami politycy PiS. To efekt poniedziałkowego materiału „Wiadomości TVP” – mówi rozmówca „Rzeczpospolitej”.

Według informacji przekazanych przez gazetę los prezesa TVP jest przesądzony, być może nie rozstrzygnięto jeszcze, kto miałby go na tym stanowisku zastąpić.