Oburzenie Internautów po materiale „Wiadomości” TVP. W dniu śmierci Adamowicza wyemitowali taki materiał [VIDEO]

Jeżeli ktoś liczył na to, że po śmierci Pawła Adamowicza dojdzie do wyciszenia politycznego sporu i wygaszenia emocji, to musiał się mocno przeliczyć. TVP w materiale „Wiadomości” jasno pokazała, że winni narastającej przemocy są politycy PO i ich „mowa nienawiści”.

Chyba nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, że ta zbrodnia, podobnie jak wiele wcześniejszych wydarzeń, nie zmieni zupełnie niczego w naszej politycznej rzeczywistości. Konflikt pomiędzy głównymi obozami politycznymi urósł już do tego stopnia, że raczej nic nie jest go w stanie zatrzymać.

W dniu śmierci Pawła Adamowicza „Wiadomości” TVP pokazały materiał o „mowie nienawiści” w przestrzeni politycznej. Tyle, że dotyczył on jedynie sformułowań ze strony polityków PO.

Słów o „zdradzieckich mordach” naczelnika państwa, cytatów z Krystyny Pawłowicz czy wyzywania od „idiotów” posła opozycji przez Dominika Tarczyńskiego zabrakło.

Na początek przedstawiono wypowiedź „dziennikarza” o tym, że polityków czeka obecnie egzamin. „Egzamin, którego w przeszłości niektórzy nie zdali” – zapowiedział lektor. Po tych słowach pojawiły się wypowiedzi: Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Grzegorza Schetyny i Bronisława Komorowskiego.

Przytoczono także słowa premiera i prezydenta…te w których apelowali o jedność. Widać wyraźnie więc kto jest zły i stosuje mowę nienawiści, a kto stara się zasypywać podziały.

Przypomniano również morderstwo lokalnego polityka Prawa i Sprawiedliwości przez Cybę, byłego już wówczas członka PO. Wśród ataków z ostatnich lat również znalazło się miejsce jedynie na przedstawienie ataku na biuro Beaty Kempy (PiS). O ataku na biuro posła PO Tomasza Kotusia ani słowa.

– Czy znajdą się wreszcie odważni, które ogłoszą i skutecznie przeprowadzą prywatyzację tego ścieku? – pyta na Twitterze ekspert FOR Patryk Wachowiec.

Najważniejszy fragment z dzisiejszej szczujni w wykonaniu Macieja Sawickiego z @WiadomosciTVP. Czy znajdą się wreszcie odważni, które ogłoszą i skutecznie przeprowadzą prywatyzację tego ścieku? pic.twitter.com/w5RBWVzMq5 — Patryk Wachowiec (@PatrykWachowiec) January 14, 2019