Szambo wybiło po śmierci Pawła Adamowicza. Dziennikarze, blogerzy, posłowie i ministrowie. Lepiej żeby zamilkli [VIDEO]

Po wstrząsającej śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, w polskich mediach pojawiły się wyrazy współczucia, ale też wypowiedzi podkręcające atmosferę. Strona PiS-owska atakowała WOŚP i Owsiaka za mowę nienawiści, antyPiS atakował rządową TVP za nakręcanie spirali nienawiści.

Zdecydowana większość dziennikarzy i polityków zachowała się jak trzeba po śmierci Pawła Adamowicza. Po morderstwie Prezydenta Adamowicza po prostu wyrazili współczucie i złożyli rodzinie kondolencje, wśród bliższych Adamowiczowi osób pojawiły się też wspomnienia.

Mamy jednak również do czynienia z przejawem dwóch fatalnych tendencji. Pierwsza z nich to gloryfikowanie zmarłego, politycy opozycyjni wobec niego, którzy jeszcze niedawno zarzucali mu najgorsze rzeczy, dziś chwalą go jako bardzo dobrego Prezydenta.

Z drugiej strony pojawiły się komentarze dziennikarzy, blogerów, polityków, a nawet byłego ministra, którzy w obliczu tej tragedii dalej nakręcają spiralę nienawiści i szczują jednych na drugich w ramach idiotycznej wojny polsko-polskiej.

Poniżej najgorsze ze wspomnianych wpisów

– Zabójca Pawła Adamoiwcza ostatnie lata spędził w zakładzie karnym. Odkad rzadzi PiS,w placòwkach publicznych puszcza się tylko TVP.Jest więc dosyć jasne,jaki przekaz do niego docierał.Aż dotarł…. – Wojciech Czuchnowski – dziennikarz „Gazety Wyborczej”.

– I bądźcie pewni, że Owsiak z tej tragedii za chwilę zrobi ideologiczny biznes i pranie mózgu – napisał tuż po ataku na Adamowicza bloger Piotr Wielgucki.

– Owsiak wzbudza w ludziach wielkie negatywne emocje z powodu skrajnie kontrowersyjnej postawy, szerzenia nienawiści i hejtu, poniżania innych jak też z powodu finansowania z puszek działalności „pozamedycznej”, a przy tym swej arogancji, że powinien odejść – odpisała na to Krystyna Pawłowicz. Co ciekawe posłanka PiS usunęła wpis po jakimś czasie.

Z kolei naczelny „Gazety Wyborczej”, Jarosław Kurski napisał: Nazwijmy rzeczy po imieniu. Wczoraj w Gdańsku doszło do politycznej zbrodni, do wyrachowanej i zaplanowanej próby zabójstwa polityka wybranego w powszechnych wyborach, polityka o niedawno odnowionym wielkim demokratycznym i politycznym mandacie.

Do tego warto dodać wypowiedź byłego ministra kultury Andrzeja Celińskiego:

Nie popisały się też „Wiadomości”, jak zresztą całe TVP pod wodzą Jacka Kurskiego. W dniu śmierci Pawła Adamowicza „Wiadomości” TVP pokazały materiał o „mowie nienawiści” w przestrzeni politycznej. Tyle, że dotyczył on jedynie sformułowań ze strony polityków PO.