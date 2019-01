Ubrał się diabeł w ornat i na mszę dzwoni. „Nieskazitelni nauczyciele cnót wszelakich” w akcji

Pod oświadczeniem (tzw. „Towarzystwa Dziennikarskiego”), zatytułowanym „Dość nienawiści w TVP”, podpisali się m. in. Jan Hartman, Wojciech Czuchnowski, Seweryn Blumsztajn, Jan Ordyński, Przemysław Szubartowicz, Piotr Pacewicz i Bartosz Wieliński. O każdym z nich można, by długo, ale z pewnością są to ostatnie osoby do pouczania w kwestii etyki innych.

Pełna treść i lista tutaj:

Dość nienawiści w TVP – oświadczenie Towarzystwa Dziennikarskiego pic.twitter.com/R0k0Lh6tpd — Paweł Wimmer (@Wimmer) 15 stycznia 2019

Swoją drogą powiedzenie o diable przebierającym się w ornat pasuje jak ulał. W sumie i śmieszno i straszno, że dorobiliśmy się takich „Katonów”. I tylko dobrze, że chcą zacząć też od siebie.