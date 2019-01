Uczestnik „Top Model” szokuje! Apeluje o „wyrozumiałość” dla mordercy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza politycy, celebryci masowo sprzeciwiają się mowie nienawiści i potępiają zachowanie 27-letniego zamachowca. Inne zdanie ma Szymon Reich. Chłopak zaapelował o wyrozumiałość dla mordercy.

Szymon Reich to uczestnik programu „Top Model”, i on bo chyba jest celebrytą? Postanowił wypowiedzieć się na temat śmierci prezydenta Gdańska. Szymon Reich na Instagramie chciał zrozumieć atak nożownika.

„Mimo tego, że jest mi mega przykro z tego, że takie rzeczy się dzieją, to i tak wydaje mi się, że najlepszą rzeczą jaką można zrobić to okazać wyrozumiałość również wobec sprawcy, bo nie wiadomo co nim kierowało. Możliwe, że po prostu miał w sobie tyle nienawiści, która mu się nazbierała przez lata” – powiedział Szymon Reich.

Po tych słowach na celebrytę spadła fala hejtu. Internauci byli wściekli, że model tłumaczył bandytę, który odebrał życie Pawłowi Adamowiczowi.

„Mam nadzieję, że gdyby kiedyś stałoby się coś komuś z twojej najbliższej rodziny również będziesz apelował o wyrozumiałość dla sprawcy. W końcu nie wiadomo co kieruje sprawcami… Nie mam litości dla osób mordujących z premedytacją!”

„Ciekawe czy znalazł byś w sercu tyle dobroci i miłości gdyby to Tobie odebrano Ojca. Uścisnął byś dłoń sprawcy i poprosił byś sąd o niski wymiar kary a wszystko zostawił w rękach Boga?? Zastanów się człowieku o co i do kogo Ty apelujesz” – czytamy w komentarzach (pisownia orginalna).

Źródło: Instagram/ se.pl