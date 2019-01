Chińczycy mają rozmach. Na Księżycu już rośnie bawełna i rzepak

Naukowcy z chińskiego Chongqing University poinformowali, że nasiona bawełny zabrane na księżyc przez sondę Chang’e-4 wykiełkowało. Zostały one umieszczone w eksperymentalnej kapsule. Oprócz bawełny, w kapsule znajduje się rzepak, ziemniaki, rzodkiewka, poczwarki muszki owocowej oraz drożdże.

Chińscy naukowcy poinformowali o kolejnym kosmicznym sukcesie. Pierwszy raz w historii człowiek doprowadził do wykiełkowania nasion na księżycu. Miało to miejsce w specjalnej kapsule przywiezionej z sondą Chang’e-4.

Podobne eksperymenty przeprowadzano już na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Chińczycy chcą jednak pójść dalej i udowodnić, że można stworzyć do pewnego stopnia samowystarczalną biosferę w kosmosie.

Skonstruowano do tego celu dwie kapsuły, z czego jedna pozostała na ziemi, druga zaś trafiła na księżyc. W pojemnikach o masie 2,6 kg umieszczono ziemię, wodę i powietrze oraz nasiona i poczwarki.

Rośliny będą produkować tlen i żywność, drożdże będą regulowały zawartość tlenu i dwutlenku węgla, zaś muszki owocowe będą konsumentem. Naukowcy zamierzają obserwować zachowanie na ziemi i księżycu i ocenić, czy i na ile będą się różniły one efektami.

— China Xinhua News (@XHNews) January 15, 2019