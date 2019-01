Chińczycy stworzyli „inteligentne mundurki szkolne”. Oficjalnie służą tylko do sprawdzania frekwencji [VIDEO]

Jedna z chińskich szkół wprowadziła dla swoich uczniów „inteligentne mundurki szkolne”. Mają w sobie czip, który informuje o obecności ucznia w szkole i jego wyjściu.

„Inteligentne mundurki” wprowadzono w związku z nadzorem frekwencji obecności uczniów. Uniform ma w sobie zainstalowany specjalny czip.

– Czip stosowany w szkolnych mundurkach nie jest toksyczny. Nie wywołuje problemów z promieniowaniem, nie ma systemu śledzenia GPS. Z „inteligentnymi mundurkami” możemy promować system inteligentnej szkoły, która jest pożyteczna – uważa Li Zhixiong, dyrektor szkoły średniej w Yuanda.

Mundurek oficjalnie śledzi obecność ucznia tylko w szkole, ale może też poza szkołą? Może niedługo okaże się też, że podsłuchuje i robi zdjęcia… Oswajanie ludzi z różnymi takimi czipami to prosta droga do szpiegowania, a w konsekwencji do kontrolowania społeczeństwa.

Źródło: facebook.com