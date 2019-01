„Król Albanii” Popek znowu to zrobi. Dostanie całkiem spore pieniądze. Rusza nowy show w TVP

Rękawice MMA zamieni na taneczny parkiet. Popek po raz kolejny rusza na podbój tanecznego show. Po sukcesie w „Tańcu z Gwiazdami” teraz wystąpi w programie TVP „Dance, Dance, Dance”.

Musimy przyznać jedno, Popek jest ostatnio bardzo zapracowanym człowiekiem. Do twórczości muzycznej i działalności politycznej w nowo utworzonej partii już niedługo dojdą ciężkie treningi.

Nie będą to jednak ćwiczenia związane ze sportami walki, a z tańcem. Paweł „Popek” Mikołajuw, według informacji dziennikarzy Super Expressu, wystąpi bowiem w najnowszym show przygotowywanym przez TVP „Dance, Dance, Dance”, w trakcie którego celebryci odtwarzać będą słynne choreografie z teledysków.

Oprócz wspomnianego odtwarzania znanych choreografii, każdy z uczestników będzie musiał zaprezentować się w solowym tańcu.

Przecieracie oczy ze zdumienia? My początkowo też uważaliśmy, że jest to, co najmniej, duże zaskoczenie jednak, gdy zobaczyliśmy kwotę jaką otrzyma Popek za każdy odcinek stwierdziliśmy, że w pełni rozumiemy jego decyzję.

Według nieoficjalnych informacji „Król Albanii” ma zgarniać blisko 15 tysięcy złotych za każde show.

Jak podaje SE.pl, raper pojawi się w programie w doborowym towarzystwie. Oprócz niego w programie zobaczymy m.in. Agnieszkę Kaczorowską oraz Ewę Chodakowską.

Źródło: SE.pl / NCzas.com