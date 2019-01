PiS zawiesza wolność słowa! Policja chwali się coraz większą ilością zatrzymań i aresztowań za wpisy w internecie

Polska policja, przy pomocy portali społecznościowych chwali się coraz większą ilością zatrzymań i aresztowań z powodu wpisów w internecie. Akcje są na tyle skoordynowane, że nie ma wątpliwości, że uruchomiono nagonkę na „hejterów” najprawdopodobniej na zlecenie kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Oto jeden z zamieszczonych dzisiaj wpisów:

Młody mężczyzna nawołujący do zbrodni chyba nie do końca zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji, podobnie jak i niektórzy hejtujacy m. in. na Twitterze. Dzisiaj zatrzymany przez nas 24-latek, grożący jednemu z włodarzy miasta został aresztowany! #STOPmowieNIENAWIŚCI pic.twitter.com/JeV7Onp1xy

— Polska Policja 🇵🇱💯 (@PolskaPolicja) 16 stycznia 2019