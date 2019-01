Trump zaprosił gości do Białego Domu, ale nie chciał zawracać głowy kucharzowi. Jedzenie zamówił przez telefon

Drużyna z Clemson University została zaproszona do Białego Domu z okazji zwycięstwa nad University of Alabama. – Drużyna mistrzów Clemson, krajowa ekipa mistrzostw przyjdzie dziś wieczorem, będzie ekscytująco – mówił Donald Trump. Po czym ujawnił, jakie menu będzie serwowane podczas wizyty sportowców.

–Myślę, że podamy McDonald’s, Wendy’s i Burger King z jakąś pizzą. Naprawdę. To będzie interesujące. I myślę, że to ich ulubione jedzenie – stwierdził Trump.

– Mamy pizzę, 300 hamburgerów i dużo, dużo frytek, wszystko, co lubimy – mówił prezydent USA.

Trump served fast food during the Clemson University football team's White House visit because of the shutdown. He said it was either that or have the First Lady make them salads. pic.twitter.com/Aw67Tb9TgU

