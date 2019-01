„Żelazna Logika” ostro o dziennikarzach zdrajcach obsmarowujących Polskę przy okazji mordu na Adamowiczu: „STOP medialnemu k……u”

Kto najgorzej zachował się podczas erupcji szczujni wywołanej przez mord popełniony na prezydencie Gdańska? Kandydatów do otrzymania takiej oceny jest wielu, ale profil „Żelazna logika” wskazał tych, którym należy się ona najbardziej. To uprawiający medialną prostytucję polscy dziennikarze piszący w zagranicznych mediach. Bo wykorzystali morderstwo do obrzucania błotem swojej ojczyzny.

„Żelazna logika” pisze:

To co się dzieje od niedzieli w mediach i polityce jest dowodem na totalne zdziczenie i brak jakichkolwiek zasad w tych branżach. Jednakże z całego tego szamba, na pierwszy plan wychodzi jedna rzecz. I jest to sprawa, którą powinno się zająć MSZ lub inny organ mający do tego uprawnienia.

⛔️ Nie chodzi o tych wszystkich ludzi, którzy od wczoraj dają upust swemu szaleństwu wygrażając zemstą, a w najlepszym wypadku wyzwiskami

⛔️ Nie chodzi o tych wszystkich palikotów, Senyszyn, Celińskiego, Szumlewicza i innych, którzy otwierając usta wyrzucają z siebie stek obelg, bo to chyba wszystko na co ich stać. Choć trzeba przyznać, że Palikot, zapraszający onegdaj na „kaczkę po smoleńsku i zimnego Lecha” oraz krzyczący z mównicy sejmowej „zadzwoń do brata”, jest tu szczególnie odrażający

⛔️ Nie chodzi o Matkę Kurka i Krystynę Pawłowicz, którzy tuż po zajściu ucięli sobie uroczą pogawędkę o Owsiaku

⛔️ Nie chodzi o Jarosława Kurskiego, który na kolejnym trupie, po Piotrze Szczęsnym, buduje narrację do buntu obrzydliwym tekstem sugerującym, kto stoi za mordem

⛔️ Nie chodzi też o jego brata, Jacka, którego Telewizja emitując materiał o Pawle Adamowiczu skupiła się na… hejcie ze strony jego obozu. Tak jakby tylko tam był

⛔️ Nie chodzi o polityków, którzy już postanowili zbudować na tej tragedii swoją kampanię jak Krzywonos, Szczerba, Rosati czy Tusk, gdzie każdy z nich mord schizofrenika nazywa zabójstwem politycznym i przypomina o wyborach oraz „chronieniu Polski przed pogardą”

I konkluduje:

📛 Chodzi o ludzi na screenach i ich świadome puszczanie w świat fałszywej tezy o mordzie politycznym dokonanym przez sympatyka prawicy.

❌ Agata Pyzik z Guardiana, ex Gazeta Wyborcza i Polityka

❌ Vanessa Gera z Associated Press, której tekst przedrukował m.in. New York Times

❌ Jan Cienski z Politico, wspólpracujący z Onetem i Newsweekiem

Ci ludzie udowodnili, że nie istnieje dla nich granica podłości. W dniu śmierci Pawła Adamowicza rozpoczęli z premedytacją i w pełni świadomie rozprzestrzeniać kłamstwo o zabójstwie. Tylko po to by dowalić politycznym przeciwnikom.

Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić wasze postępowanie.

To będzie z wami już zawsze. Nie zasługujecie na podanie ręki i każdy kto to zrobi legitymizuje wasze działania. To jest ten moment by powiedzieć STOP medialnemu k…stwu!

Trudno nie zgodzić się z tą oceną. Cały wpis znajdziecie tutaj: