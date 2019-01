Zespół Blue Cafe będzie zeznawał. Muzycy byli na scenie WOŚP w czasie ataku na Pawła Adamowicza

Okazuje się, że na scenie WOŚP w czasie niedzielnego ataku przebywali muzycy znanego zespołu Blue Cafe. Członkowie zespołu będą przesłuchani przez śledczych w charakterze świadków.

Przypomnijmy, że podczas niedzielnego finału WOŚP w Gdańsku na scenę wtargnął mężczyzna, który zaatakował nożem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Ze sceny krzyczał, że to zemsta za skazanie go i „tortury”, które przeszedł przed sądem.

Przez kilka godzin trwała operacja, w czasie której przetoczono prezydentowi kilkadziesiąt litrów krwi. Niestety mimo że operacja zakończył się sukcesem, to kilkanaście godzin później Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek 14 stycznia.

Okazuje się, że w czasie zdarzenia na scenie przebywali muzycy ze znanego zespołu Blue Cafe. Zespół wyraził wielki ból w opublikowanym przez siebie w poniedziałek oświadczeniu na Facebooku.

– Z wielkim bólem umieszczamy ten wpis… Brakuje słów aby opisać to co się dzisiaj wydarzyło. Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi z całego serca życzymy powrotu do zdrowia… Blue Cafe – napisali w oświadczeniu na Facebooku (poniedziałek przed informacją o śmierci Adamowicza – red.).

Członkowie zespołu zostaną przesłuchani w charakterze świadków. – Nie możemy udzielać żadnych informacji w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym. Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi Prezydenta Pawła Adamowicza – powiedziała menadżerka zespołu w rozmowie z plotek.pl.