Brexit jak wojna. Wiceminister obrony Wielkiej Brytanii mobilizuje rezerwistów na wypadek „bezumownego wyjścia”

Brytyjski wiceminister obrony Mark Lancaster poinformował w czwartek parlament o wydaniu decyzji pozwalającej rządowi na mobilizację rezerwistów w celu wspierania administracji państwowej w razie bezumownego wyjścia kraju z Unii Europejskiej.

W pisemnym oświadczeniu przedstawionym w Izbie Gmin Lancaster potwierdził, że to element szerszych przygotowań koordynowanych przez Cabinet Office (odpowiednik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Polsce) w celu zminimalizowania wpływu ewentualnego opuszczenia przez Wielką Brytanię Wspólnoty bez porozumienia w sprawie warunków wyjścia na „dobrobyt, zdrowie i bezpieczeństwo brytyjskich obywateli, a także stabilność gospodarczą Wielkiej Brytanii”.

Rezerwiści będą m.in. wspierali urzędników we wdrażaniu planów przygotowanych przez inne ministerstwa, sprawowali rolę oficerów łącznikowych oraz wzmacniali regionalne punkty dowodzenia, tak by ich działanie w sytuacjach kryzysowych było możliwe przez 24 godziny na dobę.

Media szacują, że czwartkowa decyzja doprowadzi do pozyskania ok. 350 rezerwistów, którzy będą służyć przez rok, począwszy od 10 lutego br.

British army reservists called up to help prepare for no-deal Brexit https://t.co/TPax94fNnS

— The Independent (@Independent) 17 stycznia 2019