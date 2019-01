Koniec zakazu handlu w niedzielę! Żabka chce wprowadzić sklepy bez ekspedientów 24 h. Co na to Biedronka i Lidl?

Czyżby szykował się szach mat ze strony supermarketów wobec PiS-owskiego zakazu handlu w niedzielę? Sieć żabka chce wprowadzić w Polsce sklepy samoobsługowe czynne non-stop. Nie będą one podlegały zakazowi handlu po prostu dlatego, że nikt w nich nie będzie pracował.

– Jesteśmy szczęśliwi, że jako pierwsi zaoferujemy zupełnie nową jakość sklepów na europejskim rynku – powiedział Tomasz Blicharski, wiceprezes Żabki ds. finansowych i rozwoju, cytowany przez digitaljournal.com. – Technologia AiFi pozwala nam zaoferować klientom szybszą obsługę i zoptymalizuje zarządzanie tradycyjnymi sklepami przez franczyzobiorców, ułatwiając im codzienną działalność – dodał.

Jak zapowiedziano podczas konferencji, firmy mają opracować prototyp nowego sklepu i zaprezentować go klientom, by zastosować taki format na szeroką skalę. Ponadto Żabka planuje rozwój formatu sklepów kontenerowych, które do tej pory instalowała sezonowo w nad morzem.

Dla Żabki zaprojektowane zostaną rozwiązania, które wzbogacą obecne sklepy o nową ścieżkę zakupu dla klienta, z pominięciem kasy, jednocześnie zachowując tradycyjną obsługę sprzedawcy. Tego typu placówki będą korzystać z technologii sztucznej inteligencji AiFi, łącząc informacje z czujników i kamer, tak aby umożliwić zakupy z pominięciem kasy. Technologia ta korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji do analizy danych w czasie rzeczywistym, rozpoznania różnych działań klientów oraz produktów.

Jeśli Żabce uda się zrealizować zamierzenie, pokona konkurencję jeśli na polu zakupów w niedzielę. Nie wiadomo jeszcze jak Biedronka i Lidl odpowiedzą na ten plan Żabki.

Źródło: digitaljournal.com, mamstartup.pl