Lewacy zawyli z przerażenia. W Kinder Niespodziance znaleźli „ludzika z Ku Klux Klanu”. Producent w panice

Kinder Niespodzianki – czekoladowe jajka z zabawkami w środku – są bardzo popularne wśród dzieci na całym świecie. Jedna z zabawek z limitowanej edycji na 50-lecie istnienia produktu wywołała jednak oburzenie wśród rodziców, którzy oskarżyli producenta o rasizm. Firma przeprasza i niszczy całą serię.

Chodzi o postać Kinder Niespodzianki, która trzyma w ręce trzy balony. Każdy z nich opatrzony jest literą „K”. Rodzicom od razu na myśl przyszedł Ku Klux Klan, czyli organizacja utworzona w USA, która walczyła o utrzymanie supremacji białych i dążyła do ograniczenia praw innych grup rasowych i etnicznych – głównie Afroamerykanów i Żydów.

– Gdy tylko otworzysz opakowanie, znajdziesz zabawkę składającą się z dwóch części. Jedna część to jajo, a druga to balony z napisem „KKK”. Jak tylko je zobaczysz – zauważysz to – mówiła Kimberley, mama 15-miesięcznego Aleksandra.

– To ogromne przeoczenie, które każdy powinien bez trudu zauważyć – dodała.

– Trudno też znaleźć coś na usprawiedliwienie, jako że inicjały Kinder Surprise to nie „KKK”. To powinno być po prostu KS lub KSCE (Kinder Surprise Crčme Egg) – stwierdziła kobieta.

Rodzice nie kryją oburzenia.

The #figurine my daughter found in her #SurpriseEgg today. Wrong on so many levels! #Kinder #Fail #KKK pic.twitter.com/MeO5yoZncx

