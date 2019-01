Najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych po zabójstwie Adamowicza. „Wyborcza” pomija propolską koalicję Korwin-Mikkego, Winnickiego, Brauna i Liroya

„Gazeta Wyborcza” opublikowała sondaż przeprowadzony przez Kantar Millward Brown. Sondaż jak sondaż, ale najwyraźniej partie wchodzące w skład propolskiej koalicji do Parlamentu Europejskiego musiały mieć całkiem dobry wynik, bo zostały przez propagandystów z Czerskiej całkowicie pominięte.

Partia Wolność i Ruch narodowy nie dostały nawet zerowego poparcia. Po prostu je pominięto. Za to pojawiła się nieistniejąca jeszcze partia Roberta Biedronia.

Wyniki tego sondażu przedstawiają się następująco:

PiS 30%

Koalicja Obywatelska 25%

Partia Biedronia 8%

Kukiza’15 5%

PSL 5%

SLD 3%

Razem 2%

Teraz 0%

Na brak partii Wolności i Ruchu Narodowego zwrócił uwagę Artur Dziambor z partii Janusza Korwin-Mikkego.

Szanowna @gazeta_wyborcza, jako że jesteście zleceniodawcami tego sondażu, zakładam że to Wy wybraliście badane organizacje. Chciałbym zapytać się co z koalicją @_Wolnosc @RuchNarodowy @SkuteczniPl? Różnie bywało, ale poniżej zera to chyba jeszcze nie było 😉 pic.twitter.com/YcgiwyeeIM — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) January 17, 2019

Oczywiście wiadomo dlaczego tak jest – chodzi o to żeby wszystko zostało po staremu. Tymczasem wg ostatniego styczniowego badania przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” partia Wolność uzyskała 2,8 proc. poparcie co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednimi badaniami, które dawały jej około 1 proc.