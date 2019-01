Obywatele chcą emerytur bez podatku. PiS blokuje projekt ustawy! Emeryci nadal płacą podatki od swoich głodowych świadczeń emerytalnych…

Emerytura to świadczenie społeczne wypłacane przez państwo po zakończeniu pracy – przynajmniej w teorii. Praktyka pokazuje jednak, że kwestia ta nie jest wcale taka prosta. Emerytury są obecnie obciążone podatkiem dochodowym (PIT), tak samo jak wynagrodzenie za pracę.

Ciężko jednak uznać emeryturę za taki sam dochód jak ten wynikający z pracy. Państwo, wypłacając emeryturę z ZUS, odlicza od niej podatek, który trafia z powrotem do budżetu państwa. W celu przeprowadzenia tej skomplikowanej operacji, musi ono utrzymać tabuny urzędników, którzy to wszystko policzą i dopilnują, żeby wszystko zgadzało się co do złotówki- sam ZUS zatrudnia ponad 40 tys. osób.

W 2018 r. połowa emerytów otrzymywała świadczenia w wysokości 1338 zł netto. Gdyby od emerytury nie odprowadzano PIT i składki zdrowotnej, otrzymaliby oni 1600 zł, czyli o blisko 300 zł więcej. Niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości nie jest zwolennikiem ułatwienia emerytom. W marcu 2018 r. PiS w pierwszym czytaniu odrzucił projekt ustawy, zakładający zwolnienie emerytur z opłat. Pomysł „nie zasłużył” nawet na debatę w komisjach sejmowych.

Teraz rządzących czeka kolejny sprawdzian. W grudniu 2018 r. do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy Emerytura bez podatku, pod którym podpisało się 140 tys. obywateli. Podobne rozwiązania polegające na zwolnieniu emerytury z podatków, od dawna funkcjonują w krajach takich jak Węgry, Bułgaria czy Litwa.

Jak widać, wielu obywateli popiera pomysł zwolnienia naszych emerytur z dodatkowych opłat. Propozycję tę popierają także politycy Partii Wolność, którzy od wielu lat powtarzają, że trzeba zlikwidować podwójne opodatkowanie tego typu świadczeń i oddawać ludziom to, na co sobie ciężką pracą zasłużyli. Jak zauważył ostatnio na Twitterze Wiceprezes Partii Wolność Sławomir Mentzen: „rząd PiS zabiera pieniądze nawet otrzymującym głodowe sumy emerytom. Trzeba nie mieć serca, by zabierać mającemu 946 zł emerytury te ponad 150 zł.”.

źródło: pulshr.pl, money.pl