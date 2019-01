Pudzianowski ostro o zabójcy prezydenta Adamowicza i o WOŚP. „To był po prostu debil i baran” [VIDEO]

Mariusz Pudzianowski, były legendarny strongman i fighter KSW, w nagraniu na swoim Facebooku bez ceregieli wypowiedział się na temat zabójcy Pawła Adamowicza i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pudzianowski w mocnych słowach skomentował polityczne przepychanki, do których doszło po morderstwie Pawła Adamowicza. Sam zaznaczył, że jest apolityczny, odprowadza podatki w Polsce, a najwięcej narzekają ci, co kradli i mieli przyzwolenie na to.

„Nie szukajmy podtekstu politycznego, bo to był po prostu debil i baran. Takie coś jest nie do strawienia. Nie wypowiadam się co należałoby z takim człowiekiem zrobić. Nie ja ustalam prawo” – mówi.

Pudzianowski zdradził też swoje zdanie na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jej hejterów:

„Oczywiście, że popieram tego człowieka i to co robi. Tyle ile mogę, to pomagam. Potrafiłem pięć/sześć godzin siedzieć i podpisywać plakaty, za które ludzie wrzucali pięć czy dziesięć złotych”.

„W komentarzach czytam, że nic nie robię. Ja nie muszę pokazywać, że coś robię, bo nie mam celu w tym, aby się z tym obnosić. Co poniektórzy robią wszystko na pokaz. Tak naprawdę to g***o robicie. Durnym Facebookiem i Instagramem możecie sobie du*ę utrzeć” – odniósł się do krytyków Pudzianowski.

Źródło: YouTube