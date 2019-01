Rosyjskie media o Adamowiczu: „Zabito ostatniego przyjaciela Rosji”

„W Polsce zginął ostatni przyjaciel Rosji, który chciał poprawy stosunków i cenił osiągnięcia sowieckich żołnierzy” – napisała rosyjska gazeta „Wzgliad” i to nie jedyny taki komentarz po śmierci prezydenta Adamowicza.

„Nie chcę oceniać w tym momencie ani decyzji prezydenta Rosji ani rządu, ani decyzji Ukrainy ani innych państw. Będę mówić jako troskliwy obywatel, niezależnie od „temperatury” tej „zimnej wojny”. Biorę w cudzysłów ten termin celowo. My, obywatele, powinniśmy normalnie się komunikować, spotykać się, pić piwo, dobrze się bawić. Bo jeśli tak się nie stanie, będzie to oznaczać, że bardzo źle się dzieje, że jesteśmy szaleni” – to słowa Pawła Adamowicza przypominane dziś na portalach m.in. gazety Nowyj Kaliningrad.

Rosyjscy dziennikarze przypominają m.in. osobiste przeprosiny Adamowicza złożone rodzinie Mołodowców z Kalinigrandu, kiedy ci zostali obrzuceni kamieniami w Gdańsku. Wówczas media na wschodzie twierdziły, że atak był spowodowany wyłącznie nienawiścią do narodu rosyjskiego.

„Nie czuję się jak rusofobem. Jako prezydent dużego polskiego miasta pragnę stworzyć dobrosąsiedzkie warunki współpracy między miastami Rosji i Gdańskiem. Urodziłem się w 1965 roku, więc należę do pokolenia, które uczyło się obowiązkowego języka rosyjskiego w szkołach podstawowych i średnich” – mówił wówczas Adamowicz.

Twórca artykułu przypomina również sprzeciw ws. ustawy dekomunizacyjnej czy też corocznym składani kwiatów na cmentarzu żołnierzy radzieckich.

W podsumowaniu można również przeczytać krótką wzmiankę o gubernatorze obwodu Kaliningradzkiego Antonie Alikonowie, który, gdy dowiedział się o śmierci Pawła Adamowicza nakazał deputowanym regionalnej rady minutę ciszy, a w specjalnym przemówieniu nazwał prezydenta Gdańska „wielkim przyjacielem Rosji”.

Źródło: VZ.ru / NCZas.com