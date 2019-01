Różal jedzie na ostro u Roli. Wojownik MMA mocno o nacjonalizmie, mowie nienawiści, faszyzmie i wolności słowa. Wycie lewaków za 3… 2… 1… [VIDEO]

Marcin „Różal” Różalski w telewizji wRealu24 wyłożył w prosty sposób jak podchodzić do wolności słowa, mediów i tzw. mowy nienawiści.

Zastrzegł, że „musimy wyrzucić do śmietnika słowo »kontrowersyjny«”.

– Tak samo, jak Ty nazywasz siebie „faszystą”. Zwróć uwagę, co jest w dzisiejszych czasach kontrowersją. Kontrowersją jest to, jeżeli mówisz to, co myślisz, robisz to, co mówisz i nie idziesz jak stado lemingów w jednym kierunku ze wszystkim – powiedział Różal.

– Nie starajcie się nas skłócić. Ciężko, byśmy wszyscy myśleli tak samo. Obserwując Twoją pracę i ją szanując, są tematy, z którymi ja się z tobą nie zgodzę, bo mamy takie prawo. A jeśli ja się nie zgadzam z twoimi tematami, to staram się w nie nie ingerować – zaznaczył zawodnik.

Wyznał również, że nie chciał być nigdy rozpoznawalny, ale paradoksalnie chciał coś znaczyć.

– Zawsze chciałem być taką osobą jak „nikt”, „no name’ową” i anonimową, ale nigdy nie chciałem być nikim, czyli zawsze chciałem być osobą, która coś znaczy, coś osiągnęła i swoje cele – powiedział Różal.

Różal mówi też o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Zauważył, że prawa strona jest jednak kulturalniejsza od lewaków, bo po zabójstwie Adamowicza nie robi takiego bydła jak robili lewacy po katastrofie smoleńskiej.

Marcin „Różal” Różalski jest zawodnikiem MMA. Jak sam powiedział, „od 12 roku życia startuje amatorsko, a od 18 roku życia zawodowo”.

Dużo więcej na nagraniu poniżej.

wŹródło: youtube.com