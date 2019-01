Sośnierz alarmuje: Bruksela buduje sobie płatną agenturę za 2 MILIARDY euro! [VIDEO]

W unioparlamencie odbywa się głosowanie nad projektem „Prawa i Wartości”, który przewiduje potężny zastrzyk gotówki dla organizacji pozarządowych w krajach Europy. Sośnierz ujawnia, że chodzi o agenturę Unii Europejskiej.

– Już dziś w południe głosowanie nad stworzeniem programu „Prawa i Wartości”. Jestem dumny, że mogłem budować tę inicjatywę. To bezpośrednia pomoc finansowa dla organizacji pozarządowych – budżet #PrawaiWartosci opiewa na 2 MILIARDY EURO. Mówiłem o tym wczoraj na sali plenarnej – napisał z dumą na Twitterze poseł do unioparlamentu Michał Boni.

Dobromir Sośnierz wyjaśnia jednak, że nie chodzi o żadne „prawa”, „wartości” czy „bezstronność”, ale o bezpośrednie finansowanie legalnie działających w poszczególnych krajach agentur Brukseli.

– Za 2 000 000 000 € Unia buduje sobie płatną agenturę w państwach członkowskich, a neo-Targowica jeszcze pręży się z dumy nad własnymi osiągnięciami. „Zasada bezstronności” ? Nie wierzę… No na pewno – za unijne pieniądze, org. pozarządowe nareszcie będą bezstronne jak cholera – napisał europoseł Wolności Dobromir Sośnierz.

– Dla Was to tylko klikanie w przyciski, wywalczyć te 2 mld € to muszą ludzie, którzy będą codziennie harować na to, żebyście zgarnęli ich pieniądze i wesoło rozrzucali po świecie, karmiąc darmozjadów wygadujących pierdoły na Wasze zlecenie – dodał Sośnierz.

