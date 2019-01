Szwajcarzy przeciw ograniczeniu dostępu do broni. 125 tysięcy podpisów za referendum przeciwko unijnej dyrektywie. „Jest wroga wolności, niebezpieczna i antyszwajcarska”

50 tysięcy podpisów brakowało organizacji Szwajcarska Wspólnota Interesów, aby zorganizować w kraju referendum przeciwko unijnej dyrektywie ograniczającej dostęp do broni. Udało się je zebrać zaledwie w kilka dni. Organizatorzy akcji są pewni – unijne prawo nie będzie obowiązywało na terenie Szwajcarii.

Jak czytamy na oficjalnym profilu IGS, prawo które ma zostać narzucone Szwajcarom ze względu na przynależność do grupy Schengen, jest działaniem przeciwko wewnętrznemu bezpieczeństwu. Prowadzi do rozbrojenia obywateli, co jest nie tylko niebezpieczne, ale także godzi w szwajcarskie tradycje.

„Podjęliśmy próbę zorganizowania referendum, ponieważ Unia Europejska prowadzi błędną politykę, która jest wroga wolności, niebezpieczna i antyszwajcarska” – czytamy w oświadczeniu.

[Switzerland] “125,000 signatures – that's many. Even a little too many?”

The Swiss shooters needed 50,000 signatures to get their referendum against @EU_Commission gun restrictions (#EUGunBan) on the ballot in May 2019. They got 125,000 signatures. https://t.co/cGyEp4otTW

