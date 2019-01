Tłumy na ulicach, salwy honorowe i bicie dzwonów na cześć Putina. Tak Serbowie witali prezydenta Rosji

Prezydent Rosji Władimir Putin przybył do stolicy Serbii, Belgradu. Kiedy jechał przez stołeczne ulice, słychać było bicie kościelnych dzwonów i salwy honorowe, a stojący wzdłuż trasy ludzie machali rosyjskimi i serbskimi flagami – relacjonuje AP.

„Witamy szanownego prezydenta Putina, drogiego przyjaciela” – to napis, który widnieje na jednym z bilbordów znajdującym się na trasie przejazdu prezydentów.

W telewizyjnym oświadczeniu prezydent Serbii Aleksandar Vuczić podziękował Rosji za wsparcie serbskiej integralności terytorialnej i dodał, że pomimo tego, że Serbia to mały kraj, to pozostaje „niezawodnym” partnerem Moskwy.

Z kolei Putin podziękował Serbii za ciepłe powitanie, a prezydentowi za jego osobisty wkład w „braterskie” więzi między tymi dwoma państwami.

W czasie konferencji prasowej w Belgradzie Putin zapewnił, że Rosja jest gotowa zainwestować 1,4 mld dolarów, by przeprowadzić przez terytorium Serbii gazociąg Turecki Potok (Turkish Stream). Jak podaje rosyjska „Nowaja Gazieta”, podczas wizyty mają zostać podpisane rosyjsko-serbskie porozumienia m.in. w dziedzinie transportu, energetyki i gospodarki cyfrowej.

10.000s of people greeted president #Putin outside St. Sava cathedral in Belgrade. #Serbia pic.twitter.com/ppsTTP0zGM

Serbia utrzymuje bliskie relacje z Rosją pomimo tego, że formalnie dąży do członkostwa w UE – zaznacza AP. Belgrad nie poparł zachodnich sankcji na Rosję w związku z agresją na Ukrainie i zapewnia, że nie dołączy do NATO.

Jak wskazuje AP, Putin oficjalnie nie sprzeciwia się dążeniu Serbii do UE. Według ekspertów może być to spowodowane tym, że Moskwa chce mieć wiernego partnera – a nawet konia trojańskiego – w unijnym bloku.

W przeddzień wizyty w Serbii Putin w wywiadach dla serbskich mediów oskarżył USA i inne zachodnie kraje o destabilizowanie Bałkanów przez „utwierdzanie swej dominującej roli” w regionie.

Wśród licznych prezentów, które prezydent Rosji dostał od Serbów, znalazł się także bałkański owczarek.

Putin hold a rally in Serbia, Belgrade; thousands were present, and the the people gift him a new doggo pic.twitter.com/HX3KMSTJEx

— okasion (@okasion2012) 17 stycznia 2019